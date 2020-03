Alghero: le celebrazioni religiose su Catalan Tv e Media-live

“Questi sono giorni preziosi – ha scritto il Vescovo Morfino – dove l’ascolto personale e familiare della parola di Dio rischiara il cammino, fa cogliere la presenza salvifica del Signore anche, e soprattutto, in un frangente così desolante; questi sono giorni dove poter riscoprire la prossimità tra noi, con un’attenzione accresciuta ai più fragili, ai più soli, ai più emarginati; questi sono giorni dove poterci offrire noi stessi, così come il Signore si offre a noi in ogni Eucarestia, come strumenti di pace, di consolazione, di comunione”. A tal fine Padre Mauro Maria presiederà alcune funzioni trasmesse in diretta dalla Cappella dell’Episcopio, che potranno essere seguite sia in televisione, sia nell’ambiente digitale.





Ecco nel dettaglio il calendario degli appuntamenti che saranno ospitati sull’emittente televisiva algherese Catalan Tv e in streaming sul sito internet diocesano www.diocesialghero-bosa.it:





Sabato 14 marzo, ore 18: S. Rosario e affidamento alla Nostra Signora di Valverde Link: https://youtu.be/edU_fBwBxxE ;Domenica 15 marzo, ore 10: Celebrazione Eucaristica Link: https://youtu.be/bp0iLVtbuw8 ;Martedì 17 marzo, ore 18: Lectio divina Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZZ0Ww_badak;Venerdì 20 marzo, ore 18: Via Crucis;Sabato 21 marzo, ore 18: S. Rosario;Domenica 22 marzo, ore 10: Celebrazione Eucaristica;Venerdì 27 marzo, ore 18: Via Crucis;Sabato 28 marzo, ore 18: S. Rosario;Domenica 29 marzo, ore 10: Celebrazione Eucaristica;Martedì 31 marzo, ore 18: Lectio divina









Tutte le dirette potranno essere seguite anche dal sito della Media-live www.isidom.it, dal quale sarà possibile anche rivedere tutte le dirette nelle ore e nei giorni successivi alla trasmissione.

In attuazione del DPCM dello scorso 8 Marzo, ed in seguito alle successive disposizioni CEI e CES adottate con Decreto Vescovile sono sospese le celebrazioni, feriali e festive, i sacramenti (prime comunioni e cresime), i sacramentali, le liturgie quali la Via Crucis, indipendentemente che avvengano in luoghi chiusi o aperti.