Regione: muove opportunità per il sistema forestale

“Perciò, con l’obiettivo di garantire un’equilibrata combinazione tra sviluppo economico e tutela dell'ambiente – ha aggiunto l’assessore Lampis – si potranno ricostituire boschi esistenti e del paesaggio forestale ed ambientale, realizzare sistemazioni idraulico-forestali e opere di ingegneria naturalistica, interventi selvicolturali e opere per la prevenzione di incendi boschivi. Inoltre, abbiamo previsto l’esonero del rimboschimento e di altre misure compensative, in caso di ricostituzione di arboreti da frutto, come castagneti, ciliegeti, oliveti, in caso di ripristino del pascolo o della coltura agraria esercitata entro i precedenti 15 anni”.