Porto Torres: disposizioni per l'accesso agli uffici comunali e per gli arrivi





Si ricorda, inoltre, che il Dpcm dell’8 marzo 2020, all’articolo 2, commi e) ed f) dispone lo svolgimento di attività di ristorazione e bar con obbligo a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Le attività commerciali devono adottare misure organizzative atte ad evitare assembramenti delle persone. Tutte le disposizioni sono contenute nel documento scaricabile qui: https://www.comune.porto-torres.ss.it/attachment//7027/DPCM_20200308.pdf





Negli uffici comunali sono state disposte diverse misure per le modalità di ricevimento del pubblico, con limitazioni degli accessi in contemporanea. Si invitano i cittadini a espletare le richieste verso gli uffici tramite chiamate telefoniche e via mail e pec, come dettagliato di seguito:





Servizi Demografici e altri uffici. Consultare le disposizioni al seguente link: https://www.comune.porto-torres.ss.it/Servizi/Avvisi-e-scadenze/Covid-19-Uffici-Demografici-e-altri-uffici-Modalita-di-ricevimento-del-pubblico





Servizi cimiteriali e Ambiente. Consultare le disposizioni al seguente link: https://www.comune.porto-torres.ss.it/Servizi/Avvisi-e-scadenze/Covid-19-Servizi-Ambiente-e-cimiteriali-Modalita-di-ricevimento-del-pubblico





Servizi sociali: Consultare le disposizioni al seguente link: https://www.comune.porto-torres.ss.it/Servizi/Avvisi-e-scadenze/Covid-19-Uffici-delle-Politiche-sociali-Modalita-di-ricevimento-dei-cittadini





Ufficio Tributi. Consultare le disposizioni al seguente link: https://www.comune.porto-torres.ss.it/Servizi/Avvisi-e-scadenze/Covid-19-Ufficio-Tributi-Modalita-di-ricevimento-dei-cittadini





Comando di Polizia Locale. Accesso secondo le disposizioni previste dal Dpcm 8 marzo 2020.





Cerimonie civili. I matrimoni civili si svolgeranno alla sola presenza degli sposi, dei testimoni di nozze e del personale comunale. Biblioteca comunale.









Come determinato dal Dcpm 8 marzo 2020, che stabilisce la sospensione dell'apertura di istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la biblioteca resterà chiusa al pubblico. Scuola Civica di musica. Sospensione delle attività.

L'amministrazione comunale ricorda che, oltre ai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 e 8 marzo 2020, è in vigore da ieri pomeriggio l'ordinanza del presidente della Regione Autonoma della Sardegna con cui si dispone che tutti gli individui provenienti dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, hanno l'obbligo di comunicare tale circostanza al proprio medico, osservare la permanenza domiciliare per almeno quattordici giorni, osservare il divieto di spostamento e viaggi, rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza. L’ordinanza integrale è scaricabile qui: https://www.comune.porto-torres.ss.it/attachment//7027/Covid-19%20-%20Ordinanza%20Ras%2008.03.2020.pdf.