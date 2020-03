USB: le condizioni dei lavoratori del trasporto

Nella serata di ieri, il Consiglio dei Ministri ha emesso un ulteriore decreto che delega ai Presidenti di regione per il trasporto pubblico locale e al Ministro dei Trasporti per quanto riguarda il trasporto ferroviario, aereo e marittimo, l’assunzione di “..le disposizioni finalazzate alla riduzione e alla soppressione del servizio al fine di contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali."





Un segnale che va nella direzione auspicata del contenimento del contagio, ma che non sarà sufficiente se non ci sarà da oggi un intervento chiaro e deciso da parte sia del Ministro dei Trasporti che dai Presidenti di Regione per le loro rispettive competenze che tocchi tre punti:





1) prima di tutto imposizione a tutte le aziende di adozione di tutte le misure contenute nei vari DCPM per la prevenzione del contagio per la tutela dei lavoratori, degli utenti e dell’intera popolazione;





2) Individuazione dei servizi minimi indispensabili per garantire la mobilità strettamente necessaria al Paese e alla condizione di tutela della salute di tutti. In tal senso, tale misura deve essere accompagnata da indicazioni che evitino affollamento di passeggeri e utenti all’interno dei mezzi di trasporto garantendo il rispetto delle misure di contenimento.





3) definizione dei contingenti minimi di personale diretto, indiretto e di filiera necessario alle condizioni necessarie per il rigoroso rispetto delle misure di prevenzione con l a contestu al e adozione di tutt i gli interventi e strumenti idonei per la tutela della piena occupazione e salario per tutti i lavoratori.





Non è più il tempo per l’improvvisazione, la superficialità e i ritardi. Non possiamo accettare ulteriore confusione nella gestione di questa emergenza che avrà gravi ripercussioni sul servizio e ulteriore tensione tra i lavoratori. Se l’interesse generale è fermare la diffusione del contagio nel garantire un servizio minimo indispensabile, non possiamo lasciare che questo venga più gestito dalle aziende in ordine sparso. USB non molla: da oggi stiamo con il fiato sul collo su di chi deve assumere decisioni tempestive e adeguate. Verificheremo da subito che il lavoro sia portato avanti nel pieno rispetto di tutte le indicazioni e standard di sicurezza, pronti a inasprire le disposizioni se necessario.









Concludiamo con una riflessione: quello che sta accadendo in questi giorni, a fronte ad esempio della fuga delle compagnie aeree straniere che da anni sfruttano il mercato italiano, dimostra l’importanza del ruolo che il mondo dei trasporti e le aziende nazionali e pubbliche rivestono nel garantire la mobilità e i collegamenti dei cittadini in un Paese - conclude l'Unione Sindacali di Base - come il nostro che ha rincorso anni di folle liberalizzazione e privatizzazione. Ricordiamolo quando qualcuno se ne1 dimenticherà alla fine della crisi."

Dall'Unione Sindacale di Base Air Italy interviene sulla situazione nella quale si trovano i lavoratori del comparto trasporti in genere. "Dall’inizio della crisi - affernma il sindacato in una nora . i lavoratori dei trasporti si sono assunti l’onere di portare avanti un servizio pubblico essenziale e fondamentale per i collegamenti urbani, extraurbani, nazionali e internazionali nel bel mezzo della più grave crisi sanitaria attraversata dal Paese dal dopoguerra ( e mentre altri si davano alla fuga). Ma la situazione stava diventando intollerabile; abbiamo più volte segnalato al governo che a fronte di disposizioni sempre più stringenti contenute nei vari DPCM succedutesi di giorno in giorno con l’aggravarsi della crisi corrispondevano al contrario iniziative parziali e misure insufficienti prese dalle varie aziende, alle quali sono rimaste delegate le misure di prevenzione e protezione dei propri dipendenti come se non ci trovassimo in un contesto del tutto eccezionale.