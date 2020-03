Emergenza virus: le procedure per il reclutamento immediato del personale sanitario

“In sostanza è necessario uno sblocco delle assunzioni che va oltre le graduatorie già in essere. Pertanto il sindacato, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, e di garantire i livelli essenziali di assistenza, propone un modo più veloce per il reclutamento pubblico”.





“Per fare in fretta si dovrebbe individuare il personale tramite:





Selezione Pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, per il profilo di Operatore Socio Sanitario, come avvenuto per i CPSI con Determina Dirigenziale n. 6500 del 27/08/2019; visto che le graduatorie vigenti sono ad esaurimento;





Selezione Pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, per il profilo di Autisti Soccorritori, vista la carenza e considerato che un congruo numero con anzianità dal 2005 si trovano attualmente disoccupati;





Selezione Pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, per il profilo di Tecnici di Radiologia Medica e Tecnici di Laboratorio Biomedico, per i quali non è presenta graduatoria;





Velocizzare le procedure di mobilità di tutto il personale infermieristico, TSLB e TSRM;





Stabilizzazione dei precari che svolgono un ruolo fondamentale per l’Azienda ed evitare di perdere in questo momento delicato professionalità acquisite;





L’immediata messa a disposizione dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e dei gel disinfettanti per l’igiene delle mani degli operatori interessati ed il controllo con l’apposito kit (coronavirus) di tutti gli operatori che entrano in contatto con pazienti infetti.





La predisposizione dello smart working per il personale amministrativo delle Aziende sanitarie com’è già realtà presso altre pubbliche amministrazioni”.









“Solo così avremo in breve tempo le forze necessarie per coprire tutti i ruoli professionali che servono per affrontare la grave emergenza che sta mettendo in pericolo la salute dei cittadini” , conclude la Segretaria territoriale dell’FSI-USAE Mariangela Campus.

“Vista l’ emergenza sanitaria straordinaria e la necessità di reclutamento del personale sanitario ( Medici, Infermieri, OSS, TSLB, TSRM, Autisti Soccorritori ) da impiegare in tutto il territorio regionale è urgente che venga applicato il D.L. n.14/2020 finalizzato all’assunzione di professionisti sanitari ove non collocati nelle graduatorie di cui all’art.1, co.547, della L.145 del 30 dicembre 2018, conferendo incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa”, spiega la Segretaria territoriale dell’FSI-USAE Mariangela Campus che ha scritto urgentemente al governatore della Regione Christian Solinas, all’Assessore regionale alla Sanità Nieddu, al Direttore Generale dell’assessorato dott. Tidore ed al presidente della Commissione regionale Sanità Gallus .