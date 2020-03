Sassari: il Comune adotta il "lavoro agile"

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, l'Amministrazione ha sensibilizzato gli utenti sui servizi telematici offerti, in modo da ridurre quanto possibile le attese negli sportelli aperti al pubblico e quindi gli assembramenti. Gli uffici restano dunque aperti, con ingressi contingentati, ma da oggi il personale, soprattutto quello più vulnerabile e secondo un ordine ben definito di precedenza, potrà chiedere l'accesso alle modalità di lavoro agile in emergenza (Lae). «È opportuno – si legge nella deliberazione-, perdurando l’attuale fase emergenziale e fino al suo superamento, attivare nel Comune di Sassari il ricorso al lavoro agile attraverso l’individuazione di modalità semplificate e temporanee d’accesso, in modo tale da conciliare le inderogabili esigenze di tutela della salute dei lavoratori, e più ampiamente delle popolazione nella prevenzione dei fenomeni di possibile contagio e diffusione del virus, con le esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione per il mantenimento dei livelli quali-quantitativi di erogazione dei servizi alla cittadinanza e delle attività di competenza».











Sul sito www.comune.sassari.it , nella sezione in alto “Coronavirus, le disposizione del Comune di Sassari”, si trovano tutti gli indirizzi mail e i recapiti telefonici degli uffici, anche di quelli aperti al pubblico, da contattare per ottenere informazioni, documenti e ogni altro servizio che non necessita della presenza fisica dell'utente. L'Amministrazione ricorda che i certificati possono essere richiesti anche all'indirizzo pec protocollo@pec.comune.sassari.it . La decisione rientra tra le disposizioni attuate dall’Aministrazione per potenziare la prevenzione del rischio epidemiologico, e resterà in vigore finché dura lo stato di emergenza. Compatibilmente con la tipologia delle attività e delle mansioni del lavoratore e le esigenze organizzative, i dipendenti comunali potranno chiedere, per tutto il periodo di di emergenza sanitaria, di usufruire dell'opzione. I dirigenti dovranno garantire prioritariamente i servizi all'utenza e la continuità amministrativa e prevedere la possibilità di adottare criteri di rotazione anche nell'arco della settimana. Nella deliberazione sono indicate le categorie che possono accedere e l'ordine di priorità: avranno la precedenza su tutti le lavoratrici incinte.

Assicurare i servizi alla cittadinanza e allo stesso tempo proteggere la salute dei lavoratori e delle lavoratrici e venire incontro alle esigenze famigliari che si sono venute a creare anche per i dipendenti. Con questi obiettivi la Giunta comunale ha approvato oggi, 12 marzo, una deliberazione con cui si adottano le modalità e gli indirizzi per l'introduzione del lavoro agile in emergenza (Lae), cioè la possibilità di lavorare da casa, con propri mezzi e durante il normale orario di ufficio o anche con orario spezzato.