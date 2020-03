Il nuovo decreto del Presidente: Chiude tutto tranne alimentari e farmacie [Video]

"Vorrei cominciare ringraziando prima di tutto, ancora una volta, i medici, gli operatori sanitari, i ricercatori che mentre vi parlo stanno lavorando senza sosta negli ospedali per combattere l’emergenza sanitaria, per curare i nostri malati. Il mio grazie va anche a tutti voi, che state rispettando le misure che il Governo ha adottato per contrastare la diffusione del virus. Vi ringrazio perché so che state cambiando le abitudini di vita, state compiendo dei sacrifici, so che non è facile, ma sappiate che con questa vostre rinunce – piccole o grandi – stanno offrendo grande contributo prezioso al Paese."





È cominciato così il discorso alla nazione di Giuseppe Conte. Si chiudono tutte le attività commerciali, ad esclusione di negozi di alimentari e farmacie. Banche e trasporti pubblici garantiranno il servizio mentre le aziende dovranno incentivare al massimo lo smart working. In allegato il decreto con le regole da rispettare che, come dichiarato da Conte: "se saremo tutti a rispettare queste regole, usciremo più in fretta da questa emergenza."