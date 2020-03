Nuoro: rinviata a ottobre la European Agroforestry Conference

La città di Nuoro è sede di svolgimento della V Conferenza Europea EURAF, evento per il quale sono pervenuti oltre 350 lavori e che ha registrato la richiesta di partecipazione scientifica di numerosi esperti da tutta Europa oltre a studenti, docenti, imprenditori e cittadini. Al fine di assicurare la corretta organizzazione dell'evento e la massima partecipazione possibile, il Comitato Organizzativo EURAF2020, assieme al Comitato Scientifico, ha deciso di posticipare la 5th European Agroforestry Conference in ottobre, dal 5 al 7.









In questi mesi continueremo a lavorare, portando avanti tutte le attività scientifiche e organizzative necessarie perché EURAF2020 – Nuoro sia il successo che merita e la città possa ospitare al meglio questo importante evento internazionale.

In questi giorni l'Italia e l'Europa stanno affrontando l'emergenza COVID-19. Per contenere e monitorare la diffusione del coronavirus, le autorità preposte hanno predisposto delle misure restrittive alla circolazione delle persone e molti paesi hanno limitato i voli in Europa e Italia.