Alghero: una lettrice preoccupata

«Buongiorno, nonostante l'ordinanza di Solinas la popolazione algherese forse non ha recepito il messaggio della gravità della situazione e del rischio altissimo di contagio del coronavirus: assisto, infatti, a siparietti dinanzi casa presso una bancarella di ortofrutta, a scambio di baci e abbracci, assembramenti di persone, gente ovunque che passeggia tranquillamente. Per non parlare di alcuni supermercati dove non viene rispettata alcuna distanza tra i clienti, anzi in cassa si verificano scene di "a chi imbusta prima la merce" con contatti diretti pericolosi. Quindi da cittadina "in pericolo" suggerirei al sindaco di prendere provvedimenti urgenti ad es. far girare per tutta la città una macchina con il megafono dove si ricordano i punti base dell'ordinanza, primo tra tutti quello di STARE A CASA tranne che per andare a lavoro, per le urgenze sanitarie, e per fare la spesa necessaria inviando un solo familiare per volta! O ci si deve aspettare il precipitare della situazione con ospedali al collasso e la gente che muore?!

Grazie per l'attenzione.»





Lettera firmata