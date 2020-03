Dall'Europa il premio "iCapital"

Il termine per le candidature scade il 23 giugno. Il premio Capitale europea dell'innovazione (i-Capital) è riconosciuto annualmente alle città che hanno costruito ecosistemi d’innovazione inclusivi e dinamici a beneficio dei cittadini e delle imprese. Il premio va alle città con oltre centomila abitanti che abbiano introdotto sperimentazioni nelle loro amministrazioni e nelle strade; che coinvolgono i cittadini nel processo decisionale e nell’attuazione delle politiche; che attraggono nuovi talenti, risorse, finanziamenti, investimenti; e che si pongono come modelli per altre città.









Il premio è finanziato dal pilastro “Sfide sociali” del programma Orizzonte 2020 e ha un montepremi di 1,5 milioni di euro così suddiviso: un milione di euro andrà alla città prima classificata, e 100.000 euro ciascuna alle cinque città con le innovazioni più dirompenti. Le candidature dovranno essere inviate entro il 23 giugno 2020.

