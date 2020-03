Alghero: per la Pietraia attesa la convenzione con la Regione

Il bando infatti, e la relativa graduatoria, è stato provvisoriamente sospeso per il ricorso di un Comune che era stato escluso. Come già più volte evidenziato intendiamo porre alla Pietraia la massima attenzione per recuperare anni di trascuratezze che ne hanno condizionato in maniera vistoso la vivibilità e lo stesso sviluppo di un'area urbana estremamente importante". Il progetto del quale si parla faceva parte di un bando regionale nell'ambito dei programmi integrati per il riordino urbano – L.R. 8/2015 art. 40: il cosiddetto “Bando Periferie”. L'intervento , la cui progettualità nasce dalla collaborazione tra Comune di Alghero e Dipartimento di Architettura, ha avuto un finanziamento di 3.150.000 euro.









Nel merito il progetto riguarderà il restyling del Mercato Civico e della piazza circostante ,la qualità della vita in genere, incrementare gli spazi pubblici, migliorare il drenaggio superficiale delle arterie di collegamento al Lido, aumentare le aree verdi, anche attraverso una generale riorganizzazione della mobilità interna e degli spazi destinati alla sosta delle autovetture. In una visione più generale va aggiunto che la riqualificazione potrà avvenire soprattutto con il recupero attivo di quelle aree abbandonate da decenni e che costituiscono perfino un problema di igiene pubblica e sicurezza per l'intero quartiere.

Il consigliere comunale Raimondo Cacciotto a proposito della situazione complessiva del quartiere della Pietraia, in una recente intervista a BuongiornoAlghero aveva ricordato della presenza di un progetto di riqualificazione che la precedente amministrazione aveva portato a compimento con la Regione. Progetto che non è stato abbandonato ma che pare in dirittura di arrivo come conferma lo stesso assessore all'urbanistica Emiliano Piras. " Stiamo aspettando la sottoscrizione della convenzione con la Regione - afferma Piras - per procedere alla fase operativa congiuntamente al riordino urbanistico dell'intero quartiere .