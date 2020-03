Corinavirus: ecco l'ordinanza del presidente - Quarantena per chi arriva dalle zone rosse

Negli ultimi giorni si è verificato un fenomeno inconsueto rappresentato dalla riapertura di numerosissime seconde case sparse in Sardegna da parte dei proprietari, tutti residenti nel Nord Italia e quindi interessati dai provvedimenti in corso per il contenimento del coronavirus. Un fenomeno in costante crescita che ha indubbiamente favorito la diffusione in Sardegna di persone interessate dal virus. Inevitabile quindi che la Regione, anche in virtù dei poteri derivati dallo Statuto Speciale, abbia predisposto iniziative di merito attraverso il presidente Christian Solinas che ha assunto una ordinanza in base alla quale tutte le persone che da oggi hanno fatto ingresso in Sardegna, provenienti dalle zone rosse, hanno l'obbligo di comunicare tale circostanza alle autorità sanitarie, di mettersi in isolamento fiduciario per 14 giorni, di osservare il divieto di spostamenti o viaggi, di rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza.





È uno dei passaggi pià significativi dell'ordinanza finalizzata a contenere l'emergenza del coronaviorus. Nel documento, diffuso all'ora di pranzo di oggi domenioca 8 marzo, si fa esplicito riferimento al fatto che "i casi positivi accertati nel territorio della Sardegna sono riconducibili a persone provenienti da aree già interessate dal contagio” e ancora “I flussi di persone provenienti dalle cosiddette zone rosse non si sono interrotti e vanno, invece, intensificandosi con particolare riguardo alla presenza in Sardegna di numerose case a uso turistico, l’esodo di un così elevato numero di persone potrebbe comportare l’ingresso incontrollato in Sardegna di soggetti a rischio di trasmissione del virus con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica."





L'ordinanza entro poi anche nel dettaglio: "il provvedimento riguarda coloro che provengono dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia."