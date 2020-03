Il Consorzio Industriale Provinciale della Gallura torna dalla fiera di Dubai

E’ rientrata a Olbia nei giorni scorsi la delegazione della Divisione Agrifood e Marketing Territoriale del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna che ha partecipato alla 25° edizione della Fiera ”Gulfood Exhibition”, il più grande evento internazionale dedicato al target business del settore food & beverage, tenutosi al World Trade Center di Dubai. Lo stand promozionale Insula-Sardinia Longevity Food è stato allestito in un'area promo-espositiva personalizzata dedicata alla presentazione delle eccellenze enogastronomiche della Sardegna. In occasione dell'evento, il Responsabile della Divisione Massimo Masia e il Responsabile delle attività estere Pier Sandro Ziri, insieme allo staff tecnico attivato dal CIPNES per sostenere il programma di internazionalizzazione, hanno presentato la rete delle imprese associate “Sardinia Longevity Food” e la piattaforma di marketing territoriale Insula, che funge da hub promozionale e logistico strategico per poter creare un ponte di congiunzione permanente tra le filiere produttive di qualità della Sardegna e le aziende nazionali e internazionali appartenenti al settore dell'Hospitality (Hotel, Resort, Ristoranti), sistema di distribuzione caratterizzato da una clientela a forte vocazione internazionale.





La degustazione dei prodotti sardi ha riscosso un notevole successo, soprattutto nel giorno (18 febbraio) in cui lo stand Insula è stato visitato dall’ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti Nicola Lener e dalla delegazione dell’agenzia ICE - Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero - capeggiata dal Direttore dell’ufficio di Dubai. Tra gli ospiti della Fiera, segnaliamo la presenza di una delegazione del Comune di Arzachena, guidata dalla vicesindaca Cristina Usai. Tra i valori di unicità del programma di marketing territoriale Insula che rendono esclusivo e marketing oriented il brand Sardegna, uno dei fattori di maggiore interesse è il tema la longevità del popolo sardo (la Sardegna è una delle cinque aree del mondo, chiamate "Blue Zones", con la concentrazione più alta di centenari. Insieme all’Isola giapponese di Okinawa, la Sardegna vanta il più alto rapporto tra abitanti e numero di centenari: 22 ogni 100.000 abitanti, contro una media mondiale di 8 ogni 100.000 abitanti) insieme ai valori nutraceutici delle produzioni agroalimentari che sono alla base della dieta sardo-mediterranea.