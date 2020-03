Per tre giorni Alghero diventa sede internazionale della cultura catalana - Debutta nell'Adifolk l'identità sarda

La Fondazione Maria Carta svolgerà in questa straordinario opportunità di promozione un ruolo etsremamente importante : creare un cordone ombelicale tra Alghero, Sardegna e Catalogna in un modello di promozione all'estero. “La nostra presenza consentirà di irrobustire - ha detto Leonardo Marras - una importante e straordinaria 33esima edizione di Adifolk, una delle più grandi manifestazioni che un popolo porta in giro per il mondo. La Sardegna penso che potrebbe prendere esempio da questa iniziativa identitaria che promuove il popolo catalano e farla propria per la cultura sarda ". La Fondazione Alghero sta lavorando all'organizzazione : “ Si tratta di un evento altamente qualificante per la promozione della città – spiega Pierpaolo Carta – e ci stiamo lavorando da tempo per farci trovare pronti”. Gustau Navarro, rappresentante della Generalitat di Catalogna ad Alghero nella sede di via Columbano, è particolarmente soddisfatto :" Dopo un periodo di sospensione dell'attività dell'ufficio di Alghero - ha detto - torniamo operativi in un evento che rappresenta tutta la nostra identità".

La programmazione va avanti, Alghero non si ferma ". E per dare un'idea che cosa è l'Adifolk a livello internazionale, è sufficiente citare dove l'evento si è svolto negli ultimi 2 anni : Washington nel 2018 e Copenaghen lo scorso anni. Ora Alghero. Prima ancora Parigi, Amsterdam, Lisbona, Cracovia, Torino, Bruxelles. Arriveranno oltre 600 persone dalla Catalogna per le sfilate, esibizioni e performance, a cui si aggiungeranno gli accompagnatori. "Siamo molto contenti che la città di Alghero possa ospitare l'evento – commenta Ivan Besora presidente dell'Adilk – e si tratta di un ritorno, dopo l'edizione del 2000. È un appuntamento che ci vede particolarmente coinvolti, per i legami che uniscono la vostra città e la Catalogna, e siamo convinti che questa sarà un'edizione indimenticabile”. Per l'Assessore al Turismo Marco Di Gangi si tratta di un'occasione unica “per la promozione della città e del territorio in un ambito internazionale. L'Adifolk è un modello di promozione della cultura di un popolo nel mondo e la città di Alghero ne trarrà importanti benefici”.