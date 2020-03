Alghero: riaperti i termini per le domande di contributo per i danni del maltempo

Le domande presentate oltre i termini di scadenza del primo Avviso (10 febbraio 2020) sono valide e non devono essere ripresentate.









Tutte le informazioni sono reperibili nel sito istituzionale del Comune di Alghero all'indirizzo : www.comune.alghero.ss.it - servizi al cittadino / bandi avvisi graduatorie

Tale documentazione è scaricabile dal sito della Regione Sardegna ed è disponibile presso gli uffici del Servizio Protezione Civile siti in via Mazzini 184. Le domande possono essere presentate con riferimento ai seguenti eventi per i quali il Comune ha deliberato lo stato di calamità naturale: Deliberazioni di Giunta Comunale nn° 452 del 29/10/2018 e 160 del 10/05/2019.- “RICHIESTA RICONOSCIMENTO STATO DI CALAMITÀ NATURALE PER DANNI DA MALTEMPO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO”. Le domande possono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.alghero.ss.it o presentate presso gli uffici protocollo siti in via Cagliari n°2, entro il 31 marzo 2020.