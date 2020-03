Alghero: dal lunedì le selezioni per assistenti bagnanti

E’ necessario inoltre essere muniti di cuffia e costume. Oltre al corso Standard aperto a tutti, è previsto il corso a tariffa agevolata per studenti Istituti superiori Alghero. La Federazione Italiana Nuoto è l’unico ente in Italia riconosciuto dalla “International Life Saving”. Il brevetto rilasciato è valido in Europa e nel Mondo. Il corso ha validità per l’arruolamento volontario nella marina Militare e nell’Esercito e per l’attribuzione dei crediti formativi agli esami delle scuole Superiori. Oltre al brevetto di A.B. verrà rilasciato l’attestato Esecutore BLS-D e la certificazione in materia di primo soccorso aziendale – D.M. n. 388/2003









Si possono iscrivere persone di ambo i sessi dai 16 anni compiuti ai 65 anni da compiere. Le lezioni saranno tenute esclusivamente da allenatori di nuoto e salvamento della FIN. E’ possibile iscriversi anche a corso inoltrato in base alle attitudini, recuperando le lezioni teorico/pratiche perse. Si organizzano inoltre anche corsi personalizzati in casi di necessità studio o lavoro. Per informazioni è possibile telefonare al 3290774001; mail: lorenzo.zicconi @federnuoto.it

Lunedì 9 marzo 2020 si terrà ad Alghero la prova in vasca per l’ammissione al corso per assistenti bagnanti. Per partecipare all’appuntamento, in programma presso la piscina Green alle ore 20.15, sarà necessario inviare conferma via whatsApp o sms al 3290774001 Lorenzo Zicconi.