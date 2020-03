Quartu: inaugurato il nuovo centro per l'impiego

“Il nostro impegno costante – ha proseguito l’assessore Zedda – è quello di fornire locali ampi e adeguati in cui svolgere attività di intermediazione diretta, orientamento specialistico, formazione, accompagnamento al lavoro e tirocini, per dare risposte a una vera ricollocazione professionale. Inoltre vogliamo rafforzare, in collaborazione col Ctm, i trasporti per raggiungere con più facilità il centro dall’area urbana”. I centri per l’impiego mettono a disposizione delle persone in cerca di occupazione le offerte di lavoro presentate dalle imprese e permettono alle aziende di consultare le banche dati che contengono tutte le informazioni sulle persone in cerca di impiego.











Alla cerimonia hanno partecipato il direttore di Aspal, l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, Massimo Temussi, e il sindaco di Quartu, Stefano Delunas, che hanno presentato il nuovo centro dell’area metropolitana come uno dei più grandi in Sardegna per numero di utenti iscritti. Nei Cpi operano consulenti professionali che hanno il compito di aiutare chi è in cerca di lavoro a orientarsi, effettuare una scelta lavorativa consapevole, predisporre il curriculum vitae, individuare le aziende più adatte alle proprie esigenze, conoscere le offerte di lavoro attive. L’assessore Zedda ha concluso affermando che “solo ridefinendo il nuovo rapporto tra i centri per l’impiego e i privati, si può evitare che facciano solo assistenza ma trovino una serie di proposte lavorative per ogni persona in base alle proprie competenze e conoscenze”.

“I centri per l’impiego rappresentano un asse portante per il lavoro e quindi vanno potenziati, qualificati e innovati. La Regione intende restituire loro un ruolo centrale per il supporto ai cittadini e alle imprese in tutto il territorio sardo”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale del Lavoro, Formazione e Cooperazione Sociale, Alessandra Zedda, durante l’inaugurazione dei nuovi locali del centro per l'impiego di Quartu, in via Orrù, località ‘Sa Serrixedda Pirastu’.