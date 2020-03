Sassari: per le potature degli alberi attenzione alla nidificazione





Il disturbo/danneggiamento/uccisione delle specie avifaunistiche in periodo della nidificazione può integrare eventuali estremi di reato, in particolare ai sensi dell’art. 544 ter cod. pen. Inoltre, in zone tutelate con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) con specifico provvedimento di individuazione qualsiasi intervento dev’essere preceduto da puntuale autorizzazione.









Gli alberi sono i polmoni verdi delle città, - conclude il Gruppo di Intervento Giuridico - impariamo ad averne rispetto, a difenderli, a incrementarli."

Il Comune di Sassari ha recentemente annunciato l’avvio di operazioni di potatura e di taglio su ben 528 alberi nelle varie strade cittadine. Sull'argomento si sofferma il Gruppo di Intervento Giuridico che sostiene : " Nel periodo primaverile ed estivo sono vietati tutti gli interventi che possano disturbare la riproduzione dell’avifauna selvatica (art. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i.).