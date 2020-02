2 nuove coordinatrici per Giulia Giornaliste Sardegna

L’Assemblea di Giulia Giornaliste Sardegna, convocata dalla Fondatrice dell’associazione regionale Susi Ronchi, ha designato due coordinatrici e altrettante vice: sono Alessandra Addari coordinatrice per il centro sud Sardegna, affiancata dalla vice coordinatrice Roberta Celot, e Caterina De Roberto, coordinatrice per il centro nord Sardegna accompagnata dalla vice coordinatrice Simonetta Selloni. Il rinnovo delle cariche è conseguente alla rinuncia al ruolo di coordinatrice regionale di Susi Ronchi, nominata presidente del Corecom Sardegna lo scorso dicembre 2019. Nel corso dell’assemblea sono stati anche definiti i nuovi progetti di Giulia Giornaliste Sardegna per le stagioni primaverile e autunnale attraverso l’approfondimento di alcuni temi di attualità che saranno portati all’attenzione del dibattito socio-culturale e in particolare del mondo dell’informazione e della formazione. Tutte le info delle iniziative per il 2020 saranno online nel