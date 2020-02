Nasce il progetto di "Una giornata della subacquea sarda"

Ma il mancato appuntamento non ha comunque fermato il percorso attivato dalle amministrazioni locali e dagli otto operatori partner di Gallura Diving System, i veri protagonisti dell’evento. Da qui nascono le tre grandi novità che intendono trasformare in opportunità le sfide aperte dal rinvio dell’Eudi e che saranno approfondite e sviluppate all’interno delle Cooperation room con gli attori del sistema turistico del territorio.









Altra sfida arriva dal tentativo di sostegno al comparto turistico sardo e italiano. Ecco, allora, l’idea degli operatori, appoggiata dalle amministrazioni coinvolte, di sviluppare una nuova Associazione Gallura Diving, aperta a tutti i professionisti, per dare continuità e sviluppo al progetto di rete. Non ultima la terza novità nata dalla volontà di creare nuove occasioni di promozione delle attività subacquee, come attrattore turistico e di valorizzazione delle competenze degli operatori locali. Nasce così il progetto di una “giornata della subacquea sarda”, un appuntamento rivolto ai tanti appassionati locali e ai turisti diving italiani e stranieri.