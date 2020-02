Olmedo: incontro sulla canapa - Risorsa curativa e versatile

Tra i relatori interverranno: Piero Manzanares (Presidente Sardinia Cannabis), Giacomo Patteri (Ricercatore Facoltà Agraria Sassari), il Dott. Giovanni Scarpa (Medicina Generale Sassari), Matteo Gracis (Giornalista e Scrittore) che presenterà il suo libro "Canapa: una storia incredibile" e Antonello Sannia (Cannabis For Future Olmedo).









L'incontro è organizzato da Sardinia Cannabis, Associazione Culturale per la Ricerca, la Promozione e la Valorizzazione della Canapicoltura in Sardegna e da Cannabis For Future, in collaborazione con Gealife e Sea of Green e con i Media Partner Dolce Vita Magazine, Telesassari e Cagliaripad. L'Incontro, a ingresso libero, è consigliato a tutti: Adolescenti, Adulti e Anziani! All'incontro sono invitate anche le Forze dell'Ordine e le Istituzioni.