Grandi Navi Veloci lancia la campagna Zero Penali

Per chi prenota entro il 16 marzo sarà infatti possibile prenotare i viaggi fino a ottobre incluso, con sconto del 20% su tutte le linee. Confermate anche nel 2020 tutte le destinazioni, a partire dalla Sardegna con le tratte estive Genova-Olbia, riattivata a maggio 2019, e la consueta tratta Genova-Porto Torres; dopo i risultati positivi della passata stagione, la Compagnia ha infatti confermato entrambe le linee anche per l’estate 2020. In Sicilia GNV opera i collegamenti giornalieri da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese, con un’offerta che consente di collegare la Sicilia ai porti più importanti dell’arco tirrenico.





Dopo aver consolidato la propria presenza in oltre quattro anni di attività della linea Bari-Durazzo, GNV continua a investire nel collegamento giornaliero verso l’Albania. In Marocco GNV opera 5 linee da e per Italia, Francia e Spagna, offrendo una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei con i collegamenti Genova-Tangeri, Barcellona-Tangeri, Sète-Tangeri, Sète-Nador e Barcellona-Nador. Per la Tunisia, oltre alla linea bisettimanale Genova-Tunisi, che diventa trisettimanale durante l’alta stagione, sono confermate anche per il 2020 le partenze settimanali dai porti di Civitavecchia e Palermo per Tunisi.





È partita inoltre a gennaio la campagna 2020 per la prossima estate, che sottolinea l’offerta delle sistemazioni – tra cabine vista mare, interne, poltrone o suite – senza dimenticare gli amici a 4 zampe che dal 2008 possono viaggiare con i propri padroni in cabine disegnate per entrambi: fino al 24 febbraio Confermate le novità di prodotto introdotte nel 2018, tra cui le offerte mirate per la ristorazione di bordo: con le carte prepagate Food Pass e Maxi Food Pass, i passeggeri potranno fare colazione, pranzare e cenare al Bar e al Self Service di bordo; il Food Pass è acquistabile, in fase di prenotazione del biglietto, a 22.90€ e ha un controvalore di 30€, mentre il Maxi Food Pass è disponibile, sempre in prevendita, a 34.90€, per un controvalore di 50€. È possibile anche scegliere di acquistare la Pensione Completa al Self Service, che comprende tutti i pasti del viaggio, in prevendita per adulto o bambino, oppure nella formula famiglia, ovvero 2 adulti e 2 bambini.









I passeggeri potranno prenotare rivolgendosi alle Agenzie di viaggio, alle biglietterie portuali di GNV e al Contact Center al numero 010 2094591 o via mail info@gnv.it, oppure direttamente sul sito web www.gnv.it GNV, oggi parte del Gruppo MSC, è una delle principali compagnie di navigazione italiane operanti nel settore del cabotaggio e del trasporto passeggeri nel Mar Mediterraneo, con una flotta di 15 navi e collegamenti marittimi da e per Sicilia, Sardegna, Spagna, Tunisia, Marocco, Francia e Albania. www.gnv.it

Da oggi e fino al 16 marzo è possibile acquistare tutti i viaggi per Sicilia, Sardegna e Albania, con la possibilità di annullare il biglietto senza nessuna penale entro il 31 maggio 2020; l’annullamento va comunque richiesto 3 giorni prima della partenza. L’iniziativa consente ai nostri clienti di pianificare in tutta tranquillità e in pieno relax le proprie ferie e i propri viaggi, approfittando della promozione del 20% di sconto in corso, con la possibilità di ripensarci.