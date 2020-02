Alghero: domenica assemblea Avis

E' stata convocata dall'Avis di Alghero la 51°assemblea annuale dei soci. L'incontro si terrà presso il salone Chiesa della Mercede in via Giovanni XXIII Alghero Domenica 1 Marzo alle ore 9 in prima convocazione e alle 10 in seconda. Di seguito l'ordine del giorno : elezione componenti commissione verifica poteri 2020-2023,relazione del Consiglio Direttivo e attività svolta durante l'anno 2019,relazione e presentazione del bilancio consuntivo anno 2019 e bilancio preventivo anno 2020,relazione dei Revisori dei conti, relazione della commissione verifica poteri,elezione dei delegati all'Assemblea dell' Avis Provinciale di Sassari e infine designazione dei delegati all'assemblea Avis regionale Sardegna ed Avis Nazionale.