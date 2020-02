Coronavirus: sparisce l'acqua benedetta dall'acquasantiere

Il virus sta condizionando anche l'attività ordinaria dei fedeli in chiesa. Per motivi evidentemente precauzionali e per ridurre gli spazi di potenziale e presunto contagio, sono state nuove date disposizioni. Nei luoghi di culto l'acqua benedetta sarà eliminata dall'acquasantiera , abituale riferimento ubicato all'ingresso delle chiese per il rituale segno della fede. Inoltre la Comunione verrà distribuita dai sacerdoti esclusivamente in mano. E sempre per evitare contatti il segno della pace, la stretta di mano tra i fedeli, potrà essere sostituito da un cenno del capo .