Centri Storici: in 10 anni perde il commercio - A doppia cifra alloggio e somministrazione

Per i 120 comuni è stato analizzato, dal 2008 al 2019, l’andamento dello stock:

? delle imprese del commercio al dettaglio di 13 categorie merceologiche (tra cui alimentari, rivendite tabacchi, farmacie, carburanti, computer, telefonia, libri, giocattoli, tessili, abbigliamento, ferramenta, mobili, commercio ambulante);

? degli alberghi e delle attività di ristorazione.





Per la Sardegna sono stati analizzati i comuni di Cagliari, Carbonia Iglesias, Nuoro, Lanusei, Olbia, Sassari, Tempio Pausania ed Oristano. Lo scenario del decennio dal 2008 al 2019 conferma ciò che è già sotto gli occhi di tutti. In tutte le città e cittadine del campione, le imprese del commercio al dettaglio, quindi negozi di abbigliamento, giocatoli, libri, ferramenta mobili ed anche esercizi specializzati come computer, telefonia, tabacchi farmacie e carburanti, registrano una flessione. Cagliari registra un saldo negativo dell’11% per le imprese in centro storico e del 2% non in centro storico; Carbonia perde in centro storico l’8,90% e il12% non in centro storico.





In particolare la categoria degli esercizi specializzati di articoli per la casa, quali tessili, ferramenta, tappeti, forniture elettriche o mobili perde il 15,03%. Non va meglio nel Comune di Iglesias che registra -2,17% in centro storico e il -5,06% non in centro storico. Negli altri capoluoghi Nuoro (CS -3,66 NCS-1.65%) Oristano (CS -4,32 e -2,12% NCS) e Sassari il copione si ripete. In particolare la principale città del nord Sardegna riporta il peggior dato in centro storico, perde infatti il 13,80% e l’8.21% non in centro storico. Anche Tempio riporta indici negativi ( -4,51% in CS) più preoccupanti per l’area diversa dal centro storico ( -22.41%) Meglio Olbia che registra -4,18% in centro storico ma un dato positivo +6.52% al di fuori dell’area storica dedicata allo shopping.











“È evidente- dice Faedda- che il cambio delle abitudini sociali e l’aumento dei pasti fuori casa favorisce il settore della somministrazione. Anche il mondo della ricettività va crescendo a dimostrazione che sostenere la crescita turistica è importante. I flussi turistici fanno crescere il PIL in un arco di tempo breve e con un generale miglioramento dei contesti sociali. Bisogna però prestare attenzione, la crescita del comparto non è la panacea di tutti i mali; si dovrebbe evitare di sostenere o dare vita a forme di concorrenza sleale legittimando l’operato di chi per arrotondare il reddito, opera in deroga ad esempio a norme fiscali, sulla sicurezza e toglie lavoro a chi invece lo crea.” “Ricordiamo infine che, a partire dalla rinnovata intesa con ANCI per la rigenerazione urbana, Confcommercio Sardegna è disponibile per favorire la promozione di accordi tra la rete del Sistema Confcommercio e le Amministrazioni comunali, anche con il coinvolgimento di ampi partenariati locali, per realizzare progetti che valorizzino il commercio come parte integrante dello sviluppo e dell'identità urbana, secondo logiche di co-progettazione della città”. “È un sintomo grave, dice Nando Faedda- Presidente di Confcommercio Sardegna- siamo ben consapevoli che le imprese del commercio sono in difficoltà e in molti sono costretti ad abbassare le serrande. Il fenomeno evidenziato dallo studio in realtà è molto più vasto e generale; nel settore commercio da gennaio a settembre 2019 sono scomparse 1024 imprese. Il dato quindi non ci sorprende, è necessario attivare politiche di incentivazione per l’adeguamento delle imprese al rapido cambiamento che la digitalizzazione imprime ai modi di vivere, produrre, acquistare e comunicare. Per contrastare il crescente fenomeno dei negozi sfitti, ancor più evidente nei centri storici, è necessario attuare politiche di rigenerazione urbana innovative e favorire l’integrazione tra i vari livelli di governo e tra imprese e associazioni.” Crescono di due cifre invece le attività di alloggio e somministrazione in tutte le città prese a campione.

Confcommercio ha avviato nel 2016 un osservatorio sulla demografia delle imprese nelle città italiane al fine di monitorare nel tempo l’andamento degli esercizi commerciali e delle attività di alloggio e ristorazione così da poter cogliere i cambiamenti della rete comunale di servizi al consumatore. In particolare si studia l’evoluzione della demografia dell’impresa distinguendo due aeree principali “centro storico1 ” (CS) e “Non centro storico”(NCS). Con il contributo di Si.Camera (Agenzia delle Camere di commercio) sono stati osservati 120 comuni, di cui 110 capoluoghi di provincia e 10 comuni non capoluoghi più popolosi, escludendo le città di Milano, Napoli e Roma.