Alghero: sponsor da spiaggia

Per assicurare l’accesso alle spiagge e la fruizione agli utenti diversamente abili, l’Amministrazione comunale ha stabilito un piano generale di posizionamento di camminamenti, attraverso la preliminare individuazione di 15 accessi per complessivi 500 metri lineari di passerelle. San Giovanni ( 4 lotti) Maria Pia ( 4 lotti) Cuguttu ( 2 lotti ) Bombarde ( 2 lotti) , Lazzaretto, Mugoni, La Stalla ( 1 lotto cad ), sono le località in cui si prevede l’installazione dei corridoi. La proposta di sponsorizzazione da parte di imprese dovrà pervenire entro il termine delle ore 12.00 del giorno 16 Marzo 2020. Tutte le informazioni sono reperibili presso gli uffici dell'Assessorato all'Ambiente.