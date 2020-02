Attualità Alghero: giovedì il carnevale arriva a scuola

La Pubblica Istruzione insieme alla Gemeaz, l’azienda che fornisce il servizio mensa alle scuole, offre la festicciola di carnevale a tutti i bambini. Chiacchiere e pizze per tutti, domani, giovedì 20 febbraio, alle 10,30, la festa dei bambini è in programma nelle scuole cittadine. L’Amministrazione comunale, con l’Assessorato alla Pubblica istruzione, ha voluto organizzare la mattinata per festeggiare il carnevale all’insegna del divertimento, con la fondamentale partecipazione della Gemeaz.