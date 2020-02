Alghero: destinazione matrimonio - Partito Wedding To Sardinia

All’evento, volto a promuovere la città di Alghero come destination wedding, hanno partecipato la famosa bridal-designer Elisabetta Delogu e la make-up artist Valeria Boncoraglio, rispettivamente stilista e truccatrice di star nazionali e internazionali (la prima nel 2014 ha realizzato l’abito di nozze della soubrette Elisabetta Canalis, la seconda è la truccatrice di fiducia di numerose celebrities della Costa Smeralda); la talentuosa hair-stilist algherese Nicoletta Sottosanti e Giuseppe Esposito, professionista del wedding-photography. “Fall in Love With … Alghero” è solo uno dei tanti eventi che costelleranno il 2020 nell’ambito della programmazione di Wedding To Sardinia. Sonia Orecchioni, CEO di Wedding To Sardinia commenta: «WTS nasce dall’idea di promuovere sia il territorio della Sardegna che gli imprenditori sardi del wedding a livello internazionale.





Per questo motivo, la Camera di Commercio di Sassari e del Nord Sardegna assieme all’Azienda Speciale Promocamera, hanno messo a disposizione questo strumento, cioè la piattaforma digitale Wedding To Sardinia, affinché si possano valorizzare allo stesso tempo i Comuni e l’arte dei nostri professionisti nel mondo. Grazie agli eventi di WTS, come lo shooting fotografico “Fall in Love With ...Alghero”, gli imprenditori lavorano in sinergia fra loro e con i Comuni aderenti al progetto, i quali ultimi hanno sposato con entusiasmo l’iniziativa vedendo in essa una grande opportunità per promuovere il loro territorio. “Fall in Love With ...Alghero” si è svolto nella suggestiva location di una dimora d’epoca quale l’Hotel a 5 Stelle Villa Las Tronas, nella meravigliosa cornice di Alghero.









In occasione dell’evento, come avviene per tutte le attuali iniziative di WTS, è stata attivata una campagna DEM (direct-email-marketing) al data base di 1.000 wedding planners internazionali del mercato matrimoniale del Nord Europa, degli Stati Uniti e della Russia.WTS ha già due pacchetti advertising dedicati ai partners, e tramite questi gli consente di raggiungere potenziali clienti altamente targhettizzati in tutto il mondo. L’internazionalizzazione della Sardegna e l’obiettivo di diventare destination wedding è vicino. Tutto questo è possibile grazie all’impegno costante della Camera di Commercio di Sassari e del Nord Sardegna, di Promocamera, dei Comuni e degli imprenditori aderenti all’iniziativa.

