Tra le arance di Zerfaliu prevenzione contro la droga

Info: www.noalladroga.it La droga è l'elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale” scriveva il filosofo L. Ron Hubbard, individuando in essa il maggior freno per lo sviluppo della società e delle future generazioni. La storia, purtroppo, gli ha dato ragione. La presenza dei volontari di “Mondo Libero dalla Droga” nella 23ma Sagra degli Agrumi a Zerfaliu sarà la prima delle iniziative di questa settimana che li vedrà impegnati nei prossimi giorni, anche nelle iniziative di prevenzione nell’ingresso di una scuola di Olbia e nelle strade del centro di Cagliari, Nuoro e ancora una volta di Olbia, convinti che il costante lavoro di prevenzione ed informazione che li vede impegnati, porterà i suoi frutti solo se fatto in sinergia con le forze sane della società, coinvolgendo Istituzioni, dirigenti scolastici e docenti, educatori, associazioni locali, commercianti e cittadini che condividendo l’impegno possono cambiare la spirale discendente che la società ha imboccato a causa della droga. Il problema droga continua ad essere al centro delle preoccupazioni di genitori, amministratori ed educatori. L'idea che questo problema possa coinvolgere un nostro caro, non ci sfiora minimamente. “Mio figlio l’ho educato bene e gli ho dato i valori giusti, nella droga non ci cadrà mai” è il pensiero della maggior parte dei genitori. Quando ci si rende conto, la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, stravolgendo la vita delle famiglie e il panico e la disperazione prendono il sopravvento sulla razionalità. D’altronde cosa c’è di razionale nella droga? Da qui la necessità di informare non solo i giovani sulle conseguenze che devastanti della droga per evitare che ci caschino ma anche i genitori per aiutarli a riconoscere dai primi segnali i comportamenti anomali e inusuali dei loro figli e prendere le corrette iniziative per affrontare il problema prima che sia troppo tardi. “

Non perdono occasione i volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology che, approfittando della presenza delle migliaia di persone che affolleranno la sagra degli agrumi di Zerfaliu, nella giornata di domenica 16 febbraio, distribuiranno i libretti "la verità sulla droga". “Dobbiamo sfruttare ogni occasione per divulgare il messaggio di vivere liberi dalla droga – dichiara Ignazio Deriu, responsabile del gruppo dei volontari sardi della Fondazione “Mondo Libero dalla Droga” - gli spacciatori sono costantemente in agguato con le loro bugie. I ragazzini vengono raggiunti continuamente da messaggi in cui alcol, droga e facili costumi, sono la scena ideale per vivere 2felici e liberi”. Niente di più falso! È indispensabile che vengano informati correttamente sugli effetti devastanti delle droghe, prima che arrivino gli spacciatori.”