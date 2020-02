Camminare contro l'invecchiamento: a Sassari debutta il Gruppo di Cammino

Per questi motivi, sotto il coordinamento dell'Unità Operativa complessa Prevenzione e Promozione della Salute del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord, la ASSL Sassari rinnova l’appuntamento con il Gruppo di Cammino: un’importante opportunità di salute e di socializzazione, con il patrocinio del Comune di Sassari e con il sostegno dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci), dell'Unione Italiana Sport per Tutti (Uisp), dell’Associazione per l'invecchiamento attivo (Auser) e della Federazione Anziani e Pensionati (Fap Acli),











Il Gruppo di Cammino è previsto per tutti i giovedì dell’anno a partire dal 27 febbraio e fino al mese di dicembre, fatta eccezione per la pausa estiva. Durante ogni uscita, i partecipanti saranno accompagnati e assistiti da un istruttore laureato in scienze motorie. L’iscrizione al Gruppo di Cammino è gratuita e si può effettuare contattando la Uisp al numero di telefono 079/2825033, scrivendo una e-mail all’indirizzo gruppidicammino@uispsassari.it o recandosi nell'ufficio di via Zanfarino n. 8. Inoltre è possibile compilare il modulo di iscrizione presso le sedi dell’Auser e della Fap Acli. «Dopo aver inaugurato i Gruppi di cammino nel 2019, siamo felici di poter rilanciare questo progetto dall’alto valore socio-sanitario. Camminare insieme, infatti, rappresenta un'importante opportunità di salute e di socializzazione proposta alla comunità locale - spiega il responsabile dell'Unità Operativa complessa di Prevenzione e Promozione della Salute del Dipartimento di Prevenzione zona Nord ATS Sardegna, Antonio Genovesi. Ringrazio a nome dell’Azienda il Comune di Sassari e le Associazioni locali che hanno scelto di sostenere il nostro progetto». Il primo appuntamento dell’iniziativa è previsto per giovedì 20 febbraio nella Sala Conferenze del complesso Sanitario di Rizzeddu (Palazzina H) dove, a partire dalle ore 16, gli specialisti del Dipartimento di Prevenzione e degli Enti ed Associazioni coinvolti spiegheranno ai cittadini interessati l’importanza del progetto e le sue modalità di svolgimento. L’attività del Gruppo di Cammino entra nel vivo giovedì 27 febbraio con la prima passeggiata collettiva. L’appuntamento è alle 15:30 davanti alla fontana dei Giardini Pubblici compresi tra via Tavolara e Corso G. M. Angioy. Il percorso del Gruppo si snoda attraverso le vie del centro storico, a bassa intensità di traffico, e passa in via Arborea, largo Ittiri, piazza Tola e davanti alla cattedrale di San Nicola. Il tracciato, lungo due chilometri circa, è stato studiato per garantire ai partecipanti di sfruttare le piazze e gli slarghi pedonali per delle brevi pause di defaticamento. Il punto d’arrivo è il medesimo di quello di partenza.

La prima passeggiata del Gruppo di Cammino si svolgerà giovedì 27 febbraio con partenza dai Giardini Pubblici di via Tavolara. Il percorso, lungo 2 chilometri, attraverserà il centro storico di Sassari Camminare con costanza rappresenta una delle migliori forme di esercizio fisico e di prevenzione per contrastare l’insorgenza delle malattie causate da stili di vita non corretti: l’Organizzazione Mondale della Sanità raccomanda di svolgere almeno trenta minuti di attività fisica moderata al giorno per combattere la sedentarietà e prevenire le cronicità. Camminare, inoltre, è un'attività adatta a qualunque età e incide positivamente sul benessere psico-fisico e relazionale. Aiuta a prevenire: problemi cardiocircolatori, respiratori, muscolari, articolari e metabolici. Inoltre regolarizza i livelli della pressione arteriosa, della glicemia e del colesterolo, il peso corporeo, i livelli dell'ansia e dello stress.