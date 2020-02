Alghero: indagini di Martin Mystere nella città murata

Nell'ultimo numero di Martin Mystère interamente dedicato alla Sardegna si parla anche di Alghero. Nel volume intitolato "Il segreto dei Mamuthones", il celebre detective arriva nell'isola per una nuova puntata delle avventure dell'impossibile. Il personaggio tra i più amati dagli appassionati dei fumetti sbarca ad Alghero nell'ambito della sua indagine. Atterra all'aeroporto, arriva in ospedale, soggiorna in albergo, percorre la via Carlo Alberto, Martin Mystère porta Alghero su una platea nazionale di lettori.