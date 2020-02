A Olbia la Giornata Medica dell'Obesità

Professionisti di differenti branche mediche si confrontano affinché si ponga l'accento sulla gestione multidisciplinare del problema che oramai ha raggiunto proporzioni epidemiche. Obiettivo del convegno è quello di creare una rete medica per la gestione e la terapia dell'obesità, e fornire indicazioni ai medici per l'invio dei propri assistiti. Il corso è accreditato nell’ambito del programma di formazione continua in medicina (ECM) per le professioni di Medico Chirurgo e di Odontoiatra per n. 49 partecipanti, e sono stati riconosciuti n. 4 crediti formativi.









Si comunica che le preiscrizioni sono state aperte venerdì 07.02.2020. Gli interessati potranno iscriversi attraverso la procedura di iscrizione on line, accendendo al sito istituzionale dell’Ordine, e collegandosi al link contenuto nella notizia relativa all’apertura delle preiscrizioni al convegno.

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari ha organizzato il corso di aggiornamento E.C.M. dal titolo “Obesità 2.0 - II^ giornata medica dell’obesità”, che si terrà sabato 7 marzo 2020, alle ore 08.30 presso presso l’Hotel Doubletree by Hilton in Via Isarco 5/7 a Olbia. In questo convegno, l'obesità è intesa come malattia e non come semplice fattore di rischio.