Alghero: a scuola di cinema con l'Umanitaria

Ogni bambin* avrà, inoltre, il compito di inventare individualmente il suo personale sequel della storia e, insieme al resto della classe, dovrà mettersi d’accordo per scegliere quello più convincente. Il cinema per comprendere la realtà, esprimere le proprie emozioni e imparare a collaborare con gli altri nel rispetto reciproco.

Il Centro ha avviato un progetto di collaborazione con l’Istituto Comprensivo n. 2 di Alghero, che coinvolgerà le classi quarte delle scuole primarie “Maria Immacolata” e “La Pedrera” in un percorso di alfabetizzazione al cinema. Una serie di appuntamenti durante i quali le bambine e i bambini assisteranno alla proiezione di un film e saranno condotti dalle operatrici del Centro in una discussione sulle tematiche emerse in relazione alle situazioni, alle problematiche e alle difficoltà che possono incontrare nella vita di tutti i giorni.