Majorettes di Sardegna: Silvana Cossu confermata presidente

“Sono felice e orgogliosa del nuovo incarico federale” dice Silvana Cossu ” ringrazio la Federazione N.B.T.A. per la fiducia accordata, le associazioni sarde per il supporto e per aver creduto nel mio operato.” Fra gli impegni organizzativi e istituzionali ai quali il Presidente Silvana Cossu, dovrà dedicare particolare attenzione oltre alla programmazione regionale c’è anche la candidatura per l’organizzazione del Campionato Mondiale Majorettes, in Sardegna. Si tratta di un vero evento internazionale, capace di raccogliere oltre 1.500 atlete provenienti da tutto il mondo. Un progetto ambizioso per la cui organizzazione saranno coinvolte tutte le associazioni sarde: Berchidda, Carloforte, Dorgali, Sanluri, Samassi, Olbia e Tempio Pausania.