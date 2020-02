Sassari: per il Giorno del Ricordo seduta solenne del consiglio comunale in Teatro









Il 12 febbraio, a partire dalle 9.30, al teatro civico, il Consiglio comunale è riunito in seduta solenne per celebrare il Giorno del Ricordo, la ricorrenza istituita per conservare la memoria della tragedia delle vittime delle foibe. Saranno presenti alcuni istituti scolastici cittadini e parteciperanno all'iniziativa anche la dottoressa di ricerca in Storia Moderna e contemporanea dell'Università di Cagliari Margherita Sulas che rievocherà il periodo storico e i fatti avvenuti in quegli anni, e Marisa Brugna e Sebastiano Serra, testimoni diretti dei tragici eventi che dal 1943 al 1945 hanno coinvolto il nord-est dell'Italia, che racconteranno il loro vissuto.