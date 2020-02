Attualità A Guardia Grande il Carnevale delle Borgate - programma

L’Associazione Socio Culturale Sportiva Guardia Grande informa che domenica 23 febbraio si svolgerà la XXIIesima edizione del Carnevale delle Borgate. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti lungo la S.P. 55 Bis, presso il bivio Baratz-Palmadula, alle 14:00. La partenza del corteo è per le 14:30 in direzione della Borgata di Guardia Grande. Quindi, alle 17:30, l’esibizione in piazza dei gruppi etnici e, alle 18:30, la distribuzione delle frittelle. Immediatamente dopo sarà premiato il miglior carro allegorico e a seguire musica e balli sino a tarda notte.