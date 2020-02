Cagliari: connessioni tra tecnologia e didattica - Conferenza al THotel

Due giornate intense che vedranno la partecipazione e il confronto di esperti nazionali e internazionali sulle tematiche direttamente correlate al progetto IDEA, che ha l’ambizioso obiettivo di potenziare l’uso dell’innovazione tecnologica nelle scuole pubbliche secondarie di I e II grado, accompagnando e supportando i docenti nella sperimentazione di nuove pratiche, metodi e strumenti basati sull’uso critico e ragionato delle tecnologie digitali durante le annualità 2018-2019 e 2019-2020. In particolare saranno affrontate le tematiche di interesse per la didattica con l’ausilio della realtà aumentata, del pensiero computazionale e dell’intelligenza artificiale.











Iscrizione e programma della conferenza sono scaricabili a questo link: https://www.ideab3.it/conferenza-2020/ A conclusione delle due giornate si farà un bilancio sulla sperimentazione portata avanti sino ad oggi, analizzando i primi dati emersi dai questionari online somministrati ai docenti. Tra gli interventi istituzionali sono previsti: l’assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Andrea Biancareddu; l’assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Giuseppe Fasolino; il direttore del servizio politiche scolastiche dell’assessorato istruzione, Luca Galassi; la commissaria straordinaria di Sardegna Ricerche, Maria Assunta Serra; la presidente del CRS4, Annalisa Bonfiglio; la responsabile scientifica del progetto, Carole Salis. La conferenza è aperta al pubblico previa iscrizione; possono partecipare insegnanti, dirigenti scolastici, esperti di didattica e tecnologia e quanti abbiano un interesse professionale sull’argomento.

Il 10 e l’11 febbraio, al THotel di Cagliari (via dei Giudicati 66), a partire dalle ore 9:15, il CRS4 organizza due giornate di discussione in una conferenza internazionale dal titolo: “Connessione tra tecnologie e didattica: l’esperienza del progetto IDEA”. Il progetto IDEA - Innovazione Didattica E Apprendimento - è finanziato dall’assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con fondi del Piano di Azione e Coesione, ed è realizzato dal gruppo Educational Technology del CRS4 in accordo con l’agenzia regionale Sardegna Ricerche.