Alghero: gli auguri del sindaco alla nonnina di 106 anni

Maria Rizzo vive ad Alghero da circa sei anni, da quando è rimasta vedova e si è trasferita dalla Toscana presso la figlia che risiede in città. Nonostante la carta d’identità, la Signora Maria non sente affatto il peso degli anni. Tre figli, tre nipoti, due dei quali risiedono in Toscana, si è ambientata splendidamente ad Alghero. Da parte del Sindaco Mario Conoci ha ricevuto gli omaggi della città per celebrare questo importante momento.