DNA Ogliastra: ci sono progetti

Mercoledì 5 febbraio, in occasione della nascita della “Fondazione DNA Ogliastra”, per la conservazione e la ricerca sul DNA ogliastrino, è in programma una conferenza stampa per presentare l'iniziativa e i progetti correlati. All'incontro, che si terrà alle 10.30, a Cagliari, nella sala conferenze dell'Assessorato regionale della Sanità, in via Roma 223, parteciperanno gli assessori della Sanità, Mario Nieddu, e degli Enti Locali, Quirico Sanna, il presidente dell'associazione "Identità ogliastrina", Flavio Cabitza, il direttore scientifico dell'associazione, Nicola Culeddu, e il project manager di Insula, Massimo Masia.