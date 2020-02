Circolo Sardegna di Monza in piena attività: Raffaello, il Giorno del Ricordo e i 100 anni del Cagliari

Oggi li ricordiamo e gli celebriamo, grazie alla loro Arte lasciateci in testimonianza.. Questa è la potenza dell'Arte! Così come della Poesia e della Letteratura.. Per questo crediamo che debba essere celebrata tutti gli anni, il 10 di Dicembre,Il Giorno dei Nobel " La Giornata della cultura e dell'arte " per far sì che queste opere e questi personaggi che hanno dato lustro all'italia, alla Sardegna e alla propria Regione o Paese, non vengano dimenticati, ma fatti conoscere alle nuove generazioni ". Ha tagliato il nastro inaugurale della mostra Ofelia Usai, poetessa di Gadoni e vice presidente del Circolo Culturale Sardegna di Monza. La stessa Usai ha poi letto diverse sue poesie dedicate a Raffaello Sanzio, alla Sardegna e alla Brianza.









La cerimonia si è conclusa con il tradizionale appuntamento con i prodotti agroalimentari della Sardegna : pecorino sardo, la cremina di casu marzu, su sartizzu, is meringas sardas e la favolosa torta, con i bignè realizzata da Ofelia, annaffiata da un buon vermentino di Sardegna e con lo spumante. Prossimo appuntamento dei Circolo Sardegna sabato 8 Febbraio,sempre a Monza San Rocco, per parlare del Giorno del Ricordo e degli esuli Istriani, ospitati in quegli anni tragici, anche a Monza in villa Reale e in Sardegna ad Alghero Fertilia. Sarà presente Marisa Brugna esule Istriana ad Alghero e con Milena Bracesco Dell A. N. E. D.. Altro appuntamento a Lissone per la celebrazione dei 100 anni del Cagliari e dei 50 dello scudetto di Campione d'Italia, venerdì 21 febbraio alle ore 20,nella sala polifunzionale della Biblioteca di Lissone, in piazza IV Novembr.

Soddisfazione per il Circolo Sardegna di Monza, Concorezzo e Vimercate per il successo della mostra delle opere di Raffaello, dopo 500 anni, e nello stesso tempo dei paesaggi della Sardegna, i Nuraghi della Civiltà Nuragica di 3500 anni fa, molto ammirati. Dal circolo segnalano che si tratta di "una dimostrazione della Potenza dell'Arte". "Se Raffaello non avesse dipinto queste belle opere 500 anni fa - si chiedono - , sarebbe stato ricordato e celebrato lo stesso? Crediamo di no.. Se le Civiltà Nuragica, di 3500 anni fa, non avesse lasciato in Sardegna come testimonianza del loro ingegno, 8 mila Nuraghi.. Castelli. Fortezze, e Migliaia di Bronzetti, sarebbe stata ricordata e passata alla Storia lo stesso? Come Raffaello, crediamo di no..