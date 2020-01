"Gio...Canto": duecento voci bianche a Sassari per superare le barriere

«L’unicità del progetto – spiega il presidente della “Canepa”, Federico Tolu – consiste nell’affiancare alla didattica un approccio giocoso, stimolante e gratificante, con l’intento di sviluppare la creatività musicale, di utilizzare metodologie particolarmente adatte ai giovanissimi promuovendo la socialità e l’aggregazione tra gruppi, superando barriere caratteriali e socio-culturali».

È invece in programma per i giorni 1-2 febbraio la seconda e conclusiva parte del progetto, che prevede la partecipazione dei più giovani. All’Auditorium del Convitto Canopoleno Franca Floris terrà corsi mirati per ogni singolo coro coinvolto e gli “atelier musicali”, cioè momenti di formazione di docenti e allievi e di condivisione tra i ragazzi, in cui si apprenderanno nuovi brani. Attraverso metodologie guidate dalla docente, i ragazzi impareranno a conoscere e riconoscere diverse tecniche compositive e a creare un piccolo repertorio corale che avranno modo poi di eseguire nel concerto conclusivo della manifestazione, in programma per la serata di domenica 2 febbraio alle ore 18.