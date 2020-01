Irgoli: un carnevale di Maschere - Leva 84 al lavoro

I gruppi animeranno la serata lungo le vie del paese a partire dalla piazza San Giuseppe il prossimo sabato, 8 Febbraio 2020 alle ore 16.00. Seguirà l'intrattenimento con musica e balli in piazza una giusta occasione per gustare le tipiche Urillettas e i gustosi Vuvusoni e il divertimento sarà assicurato dal Comitato San Nicola Leva 1984 che è già pronto ad accogliere i numerosi visitatori.

Nella Bassa Baronia terra di pastori e contadini, profondamente legati al patrimonio identitario e alla tradizione, nonostante non sia presente una maschera caratteristica del territorio, in occasione delle Manifestazioni per il Carnevale Sardo, il Comitato San Nicola Leva 1984 non si perde d'animo e, con il patrocinio del Comune di Irgoli organizza la “Sfilata delle Maschere Tradizionali” coinvolgendo i rappresentanti più autentici del carnevale barbaricino. Saranno presenti: Maschere “Urthos e Buttudos” di Fonni, Maschere “Sos Tumbarinos” proloco di Gavoi, Maschere “Sos Corriolos” di Neoneli, Associazione Barbagia Maschere “Maimones, Murronarzos e Intintos” di Olzai e Associazione Culturale “Boes e Merduleddos” di Ottana .