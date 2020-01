Il campione Camillo Zucconi in Radio Internazionale Costa Smeralda

Sarà il campione di vela Camillo Zucconi il nuovo protagonista del programma "Il Circolo dello Sport" in onda su Radio Internazionale Costa Smeralda a partire dal prossimo mercoledì 29 gennaio alle ore 18:00. A passargli la staffetta, o meglio, il microfono, Francesco Gambella che per la prossima stagione sarà impegnato con la spedizione in Madagascar al fianco di Amref. Impegni che rendono sempre più difficile la sua presenza in radio per il programma.





Zucconi sarà un degno sostituto, chi meglio di lui puà parlare di sport. Impegnato tutto l'anno come allenatore e istruttore di vela dello Yacht Club Porto Rotondo, è da sempre uno sportivo a tutto tondo, non solo in mare. Nella sua carriera ha vinto la medaglia d'oro CONI come miglior atleta sardo dell'anno 2001. La nuova scommessa partirà dalle frequenze di Radio Internazionale Costa Smeralda, a bordo di un programma collaudato capace di raccontare lo sport e i suoi protagonisti, senza remore o pregiudizi. Per Zucconi il varo è fissato il prossimo Mercoledì 29 gennaio alle ore 18:00.





Nella sua prima puntata ospiterà Sergio Diomedi, Gianluca Cara e Carlo Pitzalis dell’associazione dilettantistica Asd Olbia Racing Team, con loro si parlerà del "Banzay Day", il raduno regionale degli amanti dei percorsi sterrati da affrontare in sella alle due ruote o a piedi.







Sarà possibile seguire "Il Circolo dello Sport" dalle frequenze 92.8 – 100.5 – 96.00 104.3





www.radiointernazionale.it sulle linee ASPO di Olbia e dalla App Olbia City Coast Emerald.

