Camere d'albergo a rate: marketing e sperimentazione a ruota libera

“Il mondo - conclude Alberto Guarducci - è in continua evoluzione; beni e servizi vengono offerti con le più disparate modalità, anche di pagamento, ma questa dell’Hotel Il Brigantino credo sia una novità assoluta nel settore alberghiero”. Nel 2019 l’Hotel si è distinto per un'incessante campagna di comunicazione che ha promosso il brand “non dista” (l’hotel si trova a pochissimi metri dal mare): chissà che per il 2020 il nuovo slogan non diventi “non costa” (camere a tasso zero).

“Al momento - dichiara la Direzione dell’Hotel - è prevista questa prima sperimentazione di inizio stagione, ma siamo sicuri che avrà successo e che potrà essere estesa anche ad altri periodi dell’anno, offrendo la possibilità di un beneficio importante a tutti i nostri clienti”. Se non si vuole rinunciare a un primo week end al mare e non alleggerire troppo il portafogli, l’iniziativa è assolutamente da prendere in considerazione: il pagamento sarà diviso in tre pagamenti di pari importo, senza l’aggiunta di interessi e ulteriori costi accessori.