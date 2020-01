Alghero: al Roth si "respira" europeo - 50 alunni a Malta e a Nizza, 70 a Oxford

Viaggi e soggiorni vengono preparati, con la collaborazione delle famiglie degli studenti, nel quadro delle attività propedeutiche volte ad assicurare ai ragazzi un corretto approccio a ciò che vedranno e a ciò che faranno durante l'esperienza fuori dalla scuola. Nella fase preparatoria delle attività, gli studenti e le studentesse predispongono il proprio curriculum ed effettuato un corso obbligatorio sulla sicurezza nell'ambito del lavoro. Altri studenti e studentesse, ben 164, delle classi prime e seconde hanno avuto la possibilità di scoprire il patrimonio culturale e turistico della propria regione con la visita a Nuoro della casa di Grazia Deledda. Infine, gli studenti e le studentesse delle classi del biennio del corso Sportivo partiranno, a breve, per una settimana bianca per l'avviamento allo sci nella rinomata località sciistica di Foppolo in Valle Brembana

Le attività saranno articolate con una parte della giornata dedicata allo studio della lingua inglese professionale e l'altra in aziende convenzionate per l'alternanza scuola-lavoro. Inoltre, gli studenti e le studentesse di alcune classi quarte che hanno già effettuato l'esperienza a Malta partiranno per completare i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento: 50 alunni in Francia a Nizza e altri 70 in Inghilterra a Oxford. Anche in questo caso, gli studenti e studentesse avranno la giornata scandita fra corso di lingua professionale e attività di alternanza scuola-lavoro.