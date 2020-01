Alghero: celebrato il Patrono della Polizia locale

Il Presidente del Consiglio regionale ha partecipato, ad Alghero, alla cerimonia per la ricorrenza di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale. La Santa Messa è stata celebrata nella Chiesa del Rosario. Il Presidente, al termine della funzione, ha ringraziato il Comandante del Corpo Carmelo Pais per il ruolo fondamentale svolto ad Alghero a favore della comunità: “Il vostro lavoro è prezioso per la città – ha detto – vi siamo grati per l’entusiasmo e la professionalità con cui svolgete quotidianamente i vostri compiti al servizio della popolazione”.