Alghero: sabato e domenica tempo di open day per lo Scientifico Fermi

Per il liceo scientifico e delle scienze umane Enrico Fermi di Alghero, sabato 18 e domenica 19 gennaio dalle ore 16 alle 20, sarà il momento degli Open Days. L’Istituto sarà una grande “Agorà “ dove, gli studenti si racconteranno attraverso mostre, eventi, rappresentazioni e attività di laboratorio. La scuola si trova in transizione fra tradizione e innovazione con lo studente del Post-Duemila che deve oltre a saper argomentare e scrivere in modo efficace, saper comunicare in modo tradizionale ma anche con gli occhi sempre più proiettati al mondo “Social” ed al futuro.





Tra le attività proposte nelle aule del liceo scientifico, ci sarà anche un Incubatore d’ impresa nato dalla collaborazione di Fondazione Sardegna ed altri enti, dove durante l’anno scolastico incontrano imprenditori ed esperti del territorio, che con il loro supporto, guidano gli alunni verso la realizzazione delle loro idee. Sarà possibile fare gli Scienziati per un giorno con le attività proposte nei laboratori di Chimica, Biologia , Fisica e Scienze della Terra. In AULA 4.0 e nei laboratori di informatica saranno illustrate la sperimentazione per la classe digitale e le offerte formative aggiuntive per il triennio. Un viaggio nel futuro con i Robot mBot, Mindstorm EV3 e il fiore all’occhiello, l’umanoide NAO, in grado di interagire con tutti.





L'open day rappresenterà inoltre una occasione per scoprire tutti i lavori che gli studenti stanno preparando insieme ai loro docenti, a cominciare dalle attività di cittadinanza attiva come il progetto ASOC ( la scuola di Open Coesione, un tuffo verso l’ Europa) in cui gli alunni toccano con mano la progettazione e l’attuazione di una idea. E ancora : i Progetti europei, le esperienze come l’Erasmus , i gemellaggi elettronici , le competizioni di filosofia, scienze , chimica, matematica e tanto altro come gli Hackathon. L'Isttuto Fermi è ormai una scuola inclusiva e accogliente che accoglie gli alunni stranieri del programma intercultura, Rotari e altri programmi , alunni residenti ma con genitori stranieri coinvolgendoli in corsi personalizzati di alfabetizzazione italiana. Si potrà interagirete con la biblioteca sempre aggiornata , con giochi di scienze umane utili allo sviluppo della mente e alla logica, imparare in modo ludico il latino, non più ostile ma utile strumento di studio.





Nel nostro Istituto potrete usufruire di tutte le competenze e gli strumenti perché possiate diventare protagonisti del vostro futuro. La scuola ha fra i suoi docenti un membro dell’ Equipe Formativa Territoriale Regione Sardegna, un esperto che collabora con supporto e formazione nell’ambito del PNSD ( Piano Nazionale Scuola Digitale) Nel corso delle due giornate dell'Open Day sarà possibile avere tutte le informazioni necessarie riguardanti le attività dedicate al mondo delle lingue (Attività CLIL , vacanze studio; stages formativi all’estero; certificazioni di lingua inglese e italiana per stranieri) e alle iniziative extracurriculari (teatro; diritto e cittadinanza; educazione alla salute; partecipazione a concorsi, …)presenti professori, studenti, personale ATA con i quali sarà possibile confrontarsi e a cui porre domande. La scuola dispone inoltre di una bellissima palestra con spazi esterni ed interni attrezzati, con spogliatoi e servizi annessi.