Alghero: il Metodo Mura al Carlos V°

Sabato 25 gennaio, alle 17.30, nella splendida cornice dell'Hotel Carlos V, è in programma la presentazione del libro “Metodo Mura”. Con l’autore, Alessio Mura, ci saranno due volti noti della tv: Silvana Giacobini, giornalista e direttrice per tanti anni di testate nazionali come “Chi”, “Gioia” e “Diva e Donna” e Anthony Peth, presentatore tv ed esperto del gusto.





Dalla frittella “Nuvola” alla guerra contro le torte pasta di zucchero, tanti gli spunti contenuti nel libro di Alessio Mura. Prevista anche la partecipazione di due ospiti d’eccezione: Anna Gardu, la pasticcera di Oliena conosciuta per i suoi dolci artistici, e Antonio Masia, titolare del panificio Cherchi di Olmedo, che negli ultimi anni ha puntato fortemente sulla riscoperta del pane tipico algherese. Un appuntamento quello del 25 gennaio, all’insegna del gusto e del buon cibo.