Sassari: sabato nuovo open day per il Figari

La più antica scuola artistica dell’isola, nata come Regio Istituto d’Arte per la Sardegna ha attraversato gli anni e dal 1935 ha assorbito le varie correnti artistiche sapendosi rinnovare, adattandosi ai tempi e cercando sempre di essere un punto di partenza per la progettazione e la sperimentazione, non abbandonando del tutto la tradizione per avvicinarsi ai nuovi linguaggi innovativi e tecnologici, per riuscire a veicolare la formazione acquisita nella scuola a sbocchi occupazionali concreti e sempre diversi per i propri studenti. https://www.liceoartisticosassari.edu.it/ https://www.facebook.com/Liceo-Artistico-FFigari-Sassari-1685768741659304/

Un’altra occasione per visitare il Liceo Filippo Figari e conoscere l’offerta formativa dei laboratori della scuola, stavolta solo per una serata , sabato 18 gennaio dalle 16 alle 19 nella sua sede storica in Piazza d’Armi n.16 (angolo via Calvia) a Sassari. Sarà possibile visitare la Mostra didattica nello spazio espositivo “Mauro Manca” nella sede centrale, dove verranno presentati i lavori rappresentativi delle varie direzioni artistiche offerte dalla scuola.