Castelsardo: per la Befana modifiche nel porta a porta

Si provvederà di conseguenza a conferire il rifiuto organico Martedì 7 ed il vetro Mercoledì 8, unitamente ai consueti programmati ritiri. Nei giorni precedenti ed a seguire, il calendario non subirà alcuna variazione, per garantire una funzionale raccolta settimanale dei rifiuti. Inoltre, il giorno dell’Epifania il centro di raccolta sito in Loc. Multeddu resterà chiuso.











Per informazioni contattare EcoNova, nei consueti orari di apertura dell’Ecocentro, al numero verde 800.592890. Con l’occasione si ricorda che dal 1° gennaio 2020 è attivo, in tutto il territorio comunale, il nuovo calendario di raccolta differenziata “porta a porta” e che il personale della ditta di igiene urbana ha provveduto alla consegna domiciliare del materiale per compiere al meglio la raccolta differenziata. Pertanto, si invitano i cittadini e le attività commerciali a non depositare all’esterno alcun diverso tipo di rifiuto se non quello stabilito.

L’Amministrazione comunale di Castelsardo e la Ditta Econova, informano che in occasione della festività dell’Epifania il servizio di raccolta rifiuti porta a porta subirà delle modifiche: Lunedì 6 Gennaio il servizio è sospeso.